Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Opus 5

Компания Anthropic объявила о выпуске новой флагманской модели искусственного интеллекта Opus 5, доступной с 28 мая, которая стала обновлением тяжелой линейки моделей всего спустя два месяца после релиза Opus 4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии