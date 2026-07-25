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Регионы России

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Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Opus 5

Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Opus 5

Компания Anthropic объявила о выпуске новой флагманской модели искусственного интеллекта Opus 5, доступной с 28 мая, которая стала обновлением тяжелой линейки моделей всего спустя два месяца после релиза Opus 4.

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