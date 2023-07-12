Журналист из России обратил внимание на статью в The Wall Street Journal, в которой Китай и России обвиняются в ведении мировой войны против США с помощью современных способов - на биологическом и IT-уровне.
"Тайные планы Москвы и Пекина". Третья мировая война на первой полосе
Комментарии
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Регина Толстоброва
Запад и США сам хочет напасть на Россию, они давно мечтают ее уничтожить . А Россию обвиняют в том. что она может на напасть на США.И сами все бы точно сделали. как пишут. гнусные твари эти американцы. Насквозь лжи вые и бесчеловечные.
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13 час.
Владимир Бочаров
Мишель Нострадамус, не только предсказал дату Третьей мировой войны, но и Четвертой, подробно представил ход боевых действий и их результаты. Подробности на Проза РУ.
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1 час.
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