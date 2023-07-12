"Тайные планы Москвы и Пекина". Третья мировая война на первой полосе

Регина Толстоброва

Запад и США сам хочет напасть на Россию, они давно мечтают ее уничтожить . А Россию обвиняют в том. что она может на напасть на США.И сами все бы точно сделали. как пишут. гнусные твари эти американцы. Насквозь лжи вые и бесчеловечные.