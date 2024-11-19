43-летняя Алессандра Амбросио показала фото в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.