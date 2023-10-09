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Российская авиация расстреляла четыре взвода ВСУ, уничтожила пункты управления БПЛА: Обновленная карта военной операции на Украине 9 октября 2023 года

Российская авиация расстреляла четыре взвода ВСУ, уничтожила пункты управления БПЛА: Обновленная карта военной операции на Украине 9 октября 2023 года

Российская авиация расстреляла четыре взвода ВСУ, уничтожила пункты управления БПЛА: Обновленная карта военной операции на Украине 9 октября 2023 года Юлия СоколоваРоссийские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 в совокупности со штурмовыми самолетами развернули активные боевые действия на Купянском направлении.

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