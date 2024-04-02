ФСБ предотвратила ввоз из Украины через Евросоюз 27 бомб в православных иконах

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь.