Маск поддержал исследование странной формации на Марсе

Необычная формация на поверхности Марса / © NASA Изображение необычной формации с четкими линиями и прямыми углами стало вирусным в Сети после его публикации на сайте Mars Image Explorer Университета штата Аризона и вызвало яростные споры на различных социальных платформах.
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