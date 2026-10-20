«Брайтон» забил 23 мяча в семи стартовых матчах английской премьер-лиги сезона-2026/27. За всю историю турнира лишь три команды отличались чаще на таком отрезке чемпионата.
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