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В России отрылись сразу 16 новых спортивных объектов

В России отрылись сразу 16 новых спортивных объектов

В России отрылись сразу 16 новых спортивных объектов — тренажерные залы, бассейны, футбольные поля. Торжественная церемония прошла в рамках телемоста — руководили всем из Казани, где стартовал тематический форум «Россия — спортивная держава».

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