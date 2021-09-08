В России отрылись сразу 16 новых спортивных объектов — тренажерные залы, бассейны, футбольные поля. Торжественная церемония прошла в рамках телемоста — руководили всем из Казани, где стартовал тематический форум «Россия — спортивная держава».
В России отрылись сразу 16 новых спортивных объектов — тренажерные залы, бассейны, футбольные поля. Торжественная церемония прошла в рамках телемоста — руководили всем из Казани, где стартовал тематический форум «Россия — спортивная держава».
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