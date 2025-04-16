Глава МИД Ирана встретился с главой МАГАТЭ

Вопросы ядерной программы Ирана обсудили в ходе встречи в Тегеране министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, 16 апреля сообщает IRNA.
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