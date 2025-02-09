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Радиоактивные пляжи Гуарапари: райское место со смертельно опасным песком

Радиоактивные пляжи Гуарапари: райское место со смертельно опасным песком

В мире существует немало необычных пляжей, например, стеклянные, черные, розовые и даже музыкальные. Есть среди них и потенциально опасные для человека: с зыбучими песками, отбойными течениями и смертоносной фауной.

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