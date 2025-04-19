Угроза из глубин: как вязкость мантии Земли может резко изменить карту мира Ирина ВальковаАнтарктида, казавшаяся вечной цитаделью льда, может в ближайшие десятилетия преподнести человечеству неожиданный и весьма тревожный сюрприз.
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