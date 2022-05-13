Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

В Сан-Диего, Калифорния, прошел показ новой круизной коллекции Louis Vuitton. Гостями модного мероприятия стали многие знаменитые друзья и амбассадоры марки, в том числе Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Миранда Керр, Эмма Робертс, Джемма Чан и другие.