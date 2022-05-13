SPLETNIK

484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Один раз Господь Бог этого урода серьёзно потыкал фейсом - на грань поставил и за грань заглянуть дал - оставили пожи...Режиссер Андрей З...
  • Александр
    Вот и очередное подтверждение, что Звягинцев урод! Кто там его защищал?Режиссер Андрей З...
  • Александр Семенов
    "Нечего нас смотреть! Закрываться надо, говорить: "Ребята, это не для вас. Эти фильмы, которые мы снимаем, все то, чт...Сергей Шнуров дал...

Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

В Сан-Диего, Калифорния, прошел показ новой круизной коллекции Louis Vuitton. Гостями модного мероприятия стали многие знаменитые друзья и амбассадоры марки, в том числе Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Миранда Керр, Эмма Робертс, Джемма Чан и другие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх