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Мусаев опроверг, что Галицкий предлагал ему вернуться в «Краснодар»: «Желаю клубу сил и успехов в будущем»

Мурад Мусаев опроверг слухи о предложении Сергея Галицкого вернуться в «Краснодар». – Правда ли, что Галицкий звонил вам и предлагал вернуться в «Краснодар»? – Нет, это неправда.

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