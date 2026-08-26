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Мобильные операторы вводят россиян в заблуждение, предлагая тарифы в роуминге

Мобильные операторы вводят россиян в заблуждение, предлагая тарифы в роуминге

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге.

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