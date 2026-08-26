Мобильные операторы вводят россиян в заблуждение, предлагая тарифы в роуминге

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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