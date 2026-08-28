Uma2rman, Хабиб и Сосо Павлиашвили: афиша празднования Дня Республики Татарстан

В последние выходные августа Татарстан будет праздновать День республики. Казань подготовила насыщенную программу с концертами, фестивалями и салютом, Челны удивят гигантскими цветочными композициями, а Бугульма и Елабуга сделали ставку на звездных гостей – Сосо Павлиашвили и Хабиба.
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