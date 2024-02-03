В Венгрии нашли 40 тысяч украинских семян кукурузы с ГМО

Global Look Press/imago stock&people Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) обнаружила в январе 2024 года около 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, которые прибыли с Украины, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в социальных сетях.
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