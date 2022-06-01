Пенсионерам со стажем до 1998 года посоветовали обращаться в суд из-за выплат

Российским пенсионерам рассказали о нюансах учета стажа в различные временные периоды. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что многие пожилые россияне с ситуациями, когда при назначении выплат определенный период стажа не был учтен.
Российским пенсионерам рассказали о нюансах учета стажа в различные временные периоды. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что многие пожилые россияне с ситуациями, когда при назначении выплат определенный период стажа не был учтен.
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