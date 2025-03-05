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Личный блог инженера Павла Самуты

4 подписчика

Когда "сделано на коленке" становится "похоронено в маркетинге" | Репутационный коллапс

Когда "сделано на коленке" становится "похоронено в маркетинге" | Репутационный коллапс

Привет, железячники, гуру CAD, сварщики метрик и цеховики с прицелом на IPO. Давайте без иллюзий: если ваш отдел качества — это не скафандр Илона, а дырявый зонтик, то ваша репутация развалится быстрее, чем стартап без Unit-экономики.

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