Когда "сделано на коленке" становится "похоронено в маркетинге" | Репутационный коллапс

Привет, железячники, гуру CAD, сварщики метрик и цеховики с прицелом на IPO. Давайте без иллюзий: если ваш отдел качества — это не скафандр Илона, а дырявый зонтик, то ваша репутация развалится быстрее, чем стартап без Unit-экономики.