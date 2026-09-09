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Калужские новости

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Калугаоблводоканал назвал причину фекальных потопов в зоопарке Калуге

Калугаоблводоканал назвал причину фекальных потопов в зоопарке Калуге

Причина регулярных потопов фекалий в калужском зоопарке — засоры канализации из-за попадания влажных салфеток, тряпок и другого бытового мусора, заявили в КалугаоблводоканалеКалугаоблводоканал прокомментировал наш материал о зоопарке на Правом берегу в Калуге, который регулярно заливает фекалиями из переполненной канализации.

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