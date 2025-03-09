Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    Полностью согласна с Викторией! Наш шоу-бизнес,это такой междусобойчик,где крутятся одни и те же артисты. Раздают дру...Цыганова прошлась...
  • Людмила Лепаева
    Для ее наряда губы побольше маловатыZivert в леопарде...
  • Boris Max
    Ну вот опять эту пистарелу тащаи в эфир...Лолита вернулась ...

Едва не угодила в тюрьму из-за ужина с Путиным, бросила мужа ради Челентано. Жертвы Орнеллы Мути

Едва не угодила в тюрьму из-за ужина с Путиным, бросила мужа ради Челентано. Жертвы Орнеллы Мути

14-летняя девушка попала в кино случайно, ненароком украв роль мечты у старшей сестры. В дальнейшем чужое Орнелла Мути пыталась отобрать уже осознанно, хотя и безуспешно — ни отец ее дочки, ни Адриано Челентано не бросили семьи ради красавицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх