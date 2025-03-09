Едва не угодила в тюрьму из-за ужина с Путиным, бросила мужа ради Челентано. Жертвы Орнеллы Мути

14-летняя девушка попала в кино случайно, ненароком украв роль мечты у старшей сестры. В дальнейшем чужое Орнелла Мути пыталась отобрать уже осознанно, хотя и безуспешно — ни отец ее дочки, ни Адриано Челентано не бросили семьи ради красавицы.