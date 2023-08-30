Начало конца. Германские штурмовые части в операции «Михаэль» 1918 года

Штурмовой отряд в операции «Михаэль» 1918. Пистолеты-пулемёты МР18 поступали лишь на вооружение штурмовых подразделений и заслужили любовь бойцов и прозвище Grabenfeger (окопная метла).
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