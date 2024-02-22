Герои России и легенды мирового спорта встретились с учениками Иркутского Суворовского училища

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества воспитанникам Иркутского суворовского военного училища выпала уникальная возможность встретиться с Героями России и легендой мирового спорта, сообщили в областном правительстве.
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