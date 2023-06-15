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“Хлеб – 400 рублей, вода – 550”: высокие цены на еду на ПМЭФ обсуждают в Сети (ФОТО)

“Хлеб – 400 рублей, вода – 550”: высокие цены на еду на ПМЭФ обсуждают в Сети (ФОТО)

В Санкт-Петербурге открылся ежегодный Петербургский международный экономический форум. Пока одни СМИ обсуждают выступления спикеров, презентации роботов и другой техники, в соцсетях россияне обсуждают высокие цены на еду для участников ПМЭФ.

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