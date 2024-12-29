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У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах Серии А. Команда Фонсеки идет 8-й

У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах Серии А. Команда Фонсеки идет 8-й

Сегодня команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Ромой» в 18-м туре чемпионата Италии (1:1).  В 4 последних матчах «россонери» одержали одну победу, потерпели одно поражение и дважды разделили с соперниками очки.

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