Сенатор Карасин: после потери легитимности Зеленский пошел вразнос и озверел

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Запада по поводу нерешительности в поставках новейшего оружия Украине.
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