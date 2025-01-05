"Красный" уровень магнитной бури ожидается 5 января

Новый 2025 год начался с магнитных бурь, которые не прекращаются уже несколько дней. Геомагнитная активность продолжает повышаться, и, согласно прогнозам ученых, магнитосфера Земли не собирается успокаиваться в ближайшее время, передает inAktau.
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