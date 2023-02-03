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Украинские войска пробуют на прочность оборону ВС РФ на левом берегу Днепра, возможно готовится массовое форсирование реки

Украинские войска пробуют на прочность оборону ВС РФ на левом берегу Днепра, возможно готовится массовое форсирование реки

Телеграм-канал «Рыбарь» опубликовал материал, посвящённый боевым действиям именно на днепровском участке фронта.

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