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Аргументы и Факты

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Сейм Литвы расширил круг лиц, подлежащих проверке на полиграфе

Сейм Литвы расширил круг лиц, подлежащих проверке на полиграфе

Парламент Литвы принял поправки, позволяющие отправлять на проверку с использованием полиграфа иностранцев, кандидатов в тайные сотрудники разведки и работников компаний-поставщиков, претендующих на сертификат надежности.

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