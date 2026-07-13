Сейм Литвы расширил круг лиц, подлежащих проверке на полиграфе

Парламент Литвы принял поправки, позволяющие отправлять на проверку с использованием полиграфа иностранцев, кандидатов в тайные сотрудники разведки и работников компаний-поставщиков, претендующих на сертификат надежности.
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