Мягкая погода в этом году снизила спрос на шоколадные фигурки в форме Санта-Клауса

Немецкие производители кондитерских изделий выпустили в этом году около 167 миллионов шоколадных фигурок Дедов Морозов, что на 1% меньше, чем в прошлом году, на фоне снижения спроса на сладости в результате более мягкой погоды в преддверии зимних праздников, сообщает DPA.
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