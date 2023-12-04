Мягкая погода в этом году снизила спрос на шоколадные фигурки в форме Санта-Клауса

Немецкие производители кондитерских изделий выпустили в этом году около 167 миллионов шоколадных фигурок Дедов Морозов, что на 1% меньше, чем в прошлом году, на фоне снижения спроса на сладости в результате более мягкой погоды в преддверии зимних праздников, сообщает DPA.