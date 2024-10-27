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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис отыграл 10 очков у Ферстаппена и сократил отставание до 47 баллов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис приблизился к лидеру сезона Максу Ферстаппену. Трехкратный чемпион из «Ред Булл» финишировал шестым на Гран-при Мехико, Норрис стал вторым и отыграл у соперника десять очков.

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