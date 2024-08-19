Трудовым мигрантам могут запретить перевозить семьи в Россию

Исключения — члены семей работников с высокой квалификацией.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесёт законопроект, который предлагает ограничить трудовым мигрантам без гражданства РФ право привозить в Россию свои семьи.