Трудовым мигрантам могут запретить перевозить семьи в Россию

Исключения — члены семей работников с высокой квалификацией.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесёт законопроект, который предлагает ограничить трудовым мигрантам без гражданства РФ право привозить в Россию свои семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии