Минфин РФ обнародовал данные о самых богатых плательщиках НДФЛ

Минфин РФ обнародовал данные о плательщиках НДФЛ с самыми высокими доходами.В материалах ведомства, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, указано, что в прошлом году 167 000 граждан (0,3% от всех плательщиков) получили доходы более 10 млн рублей.
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