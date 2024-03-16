Имя: Хаял Фамилия: Озтюрк Полное имя: Хаял Озтюрк Национальность: турок Родилась: 1 марта 1996 г. Страна: Турция Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Инстаграм Хаял Озтюрк – @hayalllozturk #Hayal #Ozturk Hayal Ozturk Модель: Hayal Ozturk.
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