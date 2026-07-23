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Царьград

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Алексей Кулемзин: в Донецке при обстреле ранен мужчина 1958 г.р.

Алексей Кулемзин: в Донецке при обстреле ранен мужчина 1958 г.р.

В Донецке, в результате обстрела украинскими вооруженными формированиями, получил ранения мужчина 1958 года рождения.

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