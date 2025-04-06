Украинские фашисты разрушают на курской земле русскую святыню и надеются сбежать от возмездия по подземному ходу Александр Ситников На фото: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Фото: Telegram-канал Mash) Из Курской области приходят шокирующие новости.
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