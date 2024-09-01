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В тоннеле Газы армия Израиля нашла тела 6 заложников: среди них гражданин России

В тоннеле Газы армия Израиля нашла тела 6 заложников: среди них гражданин России

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, заложников убили несколько дней назад.Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в тоннелях под городом Рафах в секторе Газа были обнаружены тела шестерых заложников.

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