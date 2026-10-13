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Царьград

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«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в Астане благодаря голу Тютнева

«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» в Астане благодаря голу Тютнева

Новосибирская команда уступала по ходу гостевого матча в Астане, но в третьем периоде забила дважды и вырвала победу благодаря голам Тэйлора Бека и Павла Тютнева.

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