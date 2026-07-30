Поражение России? Полковник Пинчук ответил, как этого не допустить

Что можно считать настоящим поражением России и почему, по мнению Андрея Пинчука, опасность не ограничивается ситуацией на линии фронта? Полковник запаса объяснил, какие угрозы остаются ключевыми и что необходимо сделать, чтобы не допустить самого неблагоприятного сценария.
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