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Царьград

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Поражение России? Полковник Пинчук ответил, как этого не допустить

Поражение России? Полковник Пинчук ответил, как этого не допустить

Что можно считать настоящим поражением России и почему, по мнению Андрея Пинчука, опасность не ограничивается ситуацией на линии фронта? Полковник запаса объяснил, какие угрозы остаются ключевыми и что необходимо сделать, чтобы не допустить самого неблагоприятного сценария.

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