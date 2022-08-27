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Трудности Эрдогана по управлению экономическим кризисом в Турции

Трудности Эрдогана по управлению экономическим кризисом в Турции

Программа Эрдогана с упором на денежное стимулирование, экспорт и экономический рост вызвала резкий рост инфляции, когда центральный банк снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов в конце прошлого года, что вызвало исторический обвал валюты.

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