Трудности Эрдогана по управлению экономическим кризисом в Турции

Программа Эрдогана с упором на денежное стимулирование, экспорт и экономический рост вызвала резкий рост инфляции, когда центральный банк снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов в конце прошлого года, что вызвало исторический обвал валюты.
Программа Эрдогана с упором на денежное стимулирование, экспорт и экономический рост вызвала резкий рост инфляции, когда центральный банк снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов в конце прошлого года, что вызвало исторический обвал валюты.
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