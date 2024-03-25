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Ученые обнаружили, что собаки понимают не только слова, а целые фразы

Ученые обнаружили, что собаки понимают не только слова, а целые фразы

Последнее исследование ученых показывает, что домашние собаки умнее, чем мы считаем. Эти питомцы формируют ментальные концепции и прекрасно понимают не только целые слова, но и фразы.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Чем больше узнаю людей....Тем болше нравятся собаки.
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14 час.
Олег Самойлов
Гениальный писарь написал гениальное сочинение! Собаки понимают ИНТОНАЦИЮ и НАБОР звуков, которые ими воспринимаются в качестве команды! Пусть попробует свою собачку отдрессировать на слова типа &quot;Загорелась зеленая лампочка, так что пора идти обедать&quot; и собака на эту фразу У НЕГО будет идти на кормление, но вот если кто-то другой скажет эту фразу, то для собаки все это будет шумом ветра в лесу!
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14 час.
Элеонора Коган
Умнейшие создания!!!!
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10 час.

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