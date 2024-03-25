Олег Самойлов

Гениальный писарь написал гениальное сочинение! Собаки понимают ИНТОНАЦИЮ и НАБОР звуков, которые ими воспринимаются в качестве команды! Пусть попробует свою собачку отдрессировать на слова типа "Загорелась зеленая лампочка, так что пора идти обедать" и собака на эту фразу У НЕГО будет идти на кормление, но вот если кто-то другой скажет эту фразу, то для собаки все это будет шумом ветра в лесу!