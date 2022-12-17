НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84, чтобы сбалансировать календарь

НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на собрании генеральных менеджеров в марте 2023 года.

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