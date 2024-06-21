Стало известно, кто сыграет Калипсо во втором сезоне сериала по мотивам Twisted MetalИздание Variety сообщило, что Энтони Кэрриган присоединится к актерскому составу второго сезона сериала “Скрежет металла” компании Peacock.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)