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Формула-3. Испания. Линдблад выиграл 2-ю гонку, Форнароли возглавил чемпионат, Бедрин сошел

Пилот «Премы» Арвид Линдблад выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне. Линдблад стартовал вторым, обогнал обладателя поул-позиции Кристиана Мэнселла из «АРТ» и финишировал с отрывом в четыре секунды.

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