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Минэнерго РФ: резервы энергетики, оставшиеся от СССР, исчерпаны

Энергетика России в настоящее время страдает от нехватки дополнительных финансовых вливаний. Резервы, которые были накоплены в период Советского Союза, исчерпаны, как отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

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