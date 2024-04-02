Политолог Скачко: Зеленский останется у власти, продлив военное положения

Политолог Владимир Скачко обратил внимание на то, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский и далее будет править государством из-за возможности продлить введённое на территории страны военное положение.
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