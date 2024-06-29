Макс Ферстаппен: Пилоты McLaren изо всех сил пытались усложнить мне задачу

Макс Ферстаппен: Пилоты McLaren изо всех сил пытались усложнить мне задачуRed Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен после победы в спринте в Австрии отметил, что испытывал трудности в борьбе с Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом, которые финишировали следом за ним.
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