Главком ВМФ России: готовность применения оружия атомными подлодками крайне высокая

Как сообщает Минобороны РФ, накануне на Камчатке прошла церемония награждения орденом Нахимова 25-й дивизии атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России.
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