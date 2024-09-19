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Главком ВМФ России: готовность применения оружия атомными подлодками крайне высокая

Главком ВМФ России: готовность применения оружия атомными подлодками крайне высокая

Как сообщает Минобороны РФ, накануне на Камчатке прошла церемония награждения орденом Нахимова 25-й дивизии атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России.

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