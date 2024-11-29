Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Пусть повесят их за яйца, чтобы не лезли не в свои дела.В Грузии задержал...
  • igor vinogradov
    idiotКадыров опубликов...
  • Харченко Александр
    Так она ж права купила, откуда знание ПДДТарасова оценила ...

«Их пьянила безнаказанность» Как уральская банда сутенеров охотилась на девушек и за что их лидеру дали пожизненный срок?

«Их пьянила безнаказанность» Как уральская банда сутенеров охотилась на девушек и за что их лидеру дали пожизненный срок?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх