Ученица Тутберидзе уступила лидерство сбежавшей Горбачевой, Косторная дала бой чемпионам

Второй этап Гран-при России проходит в Омске. По итогам коротких программ лидерство у мужчин захватил Матвей Ветлугин, а Марк Кондратюк оказался на восьмой строчке, у женщин Аделия Петросян уступила лидерство Алине Горбачевой, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов возглавили турнирную таблицу спортивных пар.