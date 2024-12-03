В рязанских автобусах появился охотящийся на девушек извращенец

Свидетельница произошедшего пояснила, что хочет предупредить молодых женщин и особенно родителей детей, которые ездят в автобусах – ведь похотливому гражданину все равно, к кому приставать, раз он «терся» обо всех пассажирок, не разбирая возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)